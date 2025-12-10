Haberler

Putin ile ilişkisini öven Netanyahu'yu eleştiren Ukrayna Büyükelçisi, İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Güncelleme:
Ukrayna'nın İsrail Büyükelçisi Yevgen Korniychuk, Başbakan Netanyahu'nun Putin ile olan ilişkisini övmesini eleştirerek Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Korniychuk, yaptığı açıklamaların diplomatik protokole aykırı olduğu gerekçesiyle uyarıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçen günlerde yaptığı bir konuşmada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan ilişkisiyle övünmesini eleştiren Ukrayna'nın İsrail Büyükelçisi Yevgen Korniychuk, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İsrail basınının dışişleri bakanlığından aktardığına göre Korniychuk, İsrail Dışişleri Bakanlığı Avrupa-Asya Genel Müdür Yardımcısı Yuval Fuchs ile görüşmek üzere Bakanlığa davet edildi.

Açıklamada, Fuchs'un, Netanyahu'nun Putin hakkındaki sözlerini eleştirdiği için Bakanlığa çağrılan Ukrayna'nın İsrail Büyükelçisi Korniychuk'u, "yaptığı açıklamaların kabul edilemez olduğu ve diplomatik protokolden saptığı" gerekçesiyle uyardığı belirtildi.

Büyükelçinin açıklamalarının, Ukrayna'da savaşın patlak vermesinden bu yana Tel Aviv'in tutumunu göz ardı ettiği ileri sürülerek İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Kiev'i ziyaret ettiği hatırlatıldı.

Netanyahu, İsrail Meclisinde muhalefetin imzalarıyla düzenlenen "İsrail'in uluslararası statüsünün çöküşü" konulu oturumda ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceklerini belirterek "Başka bir süper güç olan Rusya ile de temaslarımız var. Putin ile düzenli olarak görüşüyorum ve bu diyalog, güvenlik çıkarlarının korunması açısından önem taşıyor. Kuzey sınırımız da dahil." ifadelerini kullanmıştı.

Korniychuk, İsrail basınına verdiği röportajda, Netanyahu'nun sözlerine şaşırdığını belirterek tepki göstermişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel



