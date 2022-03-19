Ukrayna Büyükelçiliği önünde savaşta ölen çocuklar anıldı

Ukrayna Ankara Büyükelçiliği önünde düzenlenen anma törenine Büyükelçi Vasyl Bodnar ile Ukrayna uyruklu vatandaşlar katıldı. Ukrayna-Rusya savaşında hayatını kaybeden çocuklar için büyüklçilik kapısında mumlar yakıldı, oyuncaklar bırakıldı. Ayrıca ölen çocuklar ve savaş ortamında zor şartlarda yaşayan çocukların fotoğrafları konuldu. Ukraynalı çocuklar da çizdikleri resimleri bıraktı.

Tören sonunda Ukraynalılar hep birlikte milli marşlarını söyleyerek slogan attı.