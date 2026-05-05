Ukrayna: Ateşkes Teklifimiz, Krizi Sona Erdirme Amaçlı Ciddi Bir Öneri

KİEV, 5 Mayıs (Xinhua) -- Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya'ya sundukları ateşkes teklifini, krizi sona erdirmeye ve diplomasiye dönmeye yönelik "ciddi bir öneri" diye nitelendirdi.

Sybiha pazartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Eğer Moskova hazırsa silahlı çatışmalar yarın gece dahi sona erdirilebilir. 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece, Ukrayna buna hazırdır. Barış, 'geçit törenlerini' ve 'kutlamaları' bekleyemez" ifadelerini kullandı.

Sybiha, Ukrayna'nın ortakları, barışı destekleyen ülkeler ve uluslararası kuruluşlara, silahlı çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çağrıya destek vermeleri çağrısı yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise pazartesi günü yaptığı açıklamada, Zafer Günü dolayısıyla 8-9 Mayıs tarihlerinde ateşkes ilan ettiklerini duyurarak Ukrayna'nın da buna uymasını beklediklerini belirtmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise aynı gün ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamada, Rusya ile 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece yarısından itibaren ateşkes uygulayacaklarını duyurdu.

Kaynak: Xinhua
