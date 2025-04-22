Ukrayna, Almanya'dan 150 Taurus Füzesi Talep Ediyor

Eski Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrij Melnyk, Almanya'daki yeni göreve gelecek hükümetin Ukrayna'ya 150 Taurus seyir füzesi sağlama kararı almasını istedi.

Melnyk, Almanya'da başbakan olacak Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz'e açık mektup yazdı.

Welt gazetesinde yayımlanan mektupta Melnyk, Almanya'nın, Ukrayna'daki ölümlerin durdurulması ve adil bir barışa ulaşma konusunda sorumluluk taşıdığını vurguladı.

Melnyk, sadece Almanya'nın geleceği değil, Ukrayna'nın ve tüm Avrupa'nın kaderinin de Merz'in başarısına bağlı olduğunu savundu.

Merz'in başbakan seçilmesiyle büyük sorumluluk üstleneceğini belirten Melnyk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i barışa zorlamak için Alman hükümetinin ilk 100 günde alabileceği 5 öneride bulundu.

Melnyk, Ukrayna'ya 2029'a kadar yılda 21,5 milyar avroluk silah sevkiyatının finanse edilmesine ilişkin bir koalisyon kararının alınmasını tavsiye etti.

Eleştirilerin önüne geçmek için bir kredi anlaşması yapılabileceğini belirten Melnyk, Merz'in başbakan olacağı 6 Mayıs'ta 150 Taurus seyir füzesinin Ukrayna'ya sağlanacağının açıklanması ve bunun hızlı bir şekilde uygulanmaya konulmasını talep etti.

Melnyk, Rusya'nın ilerlemesini durdurmak ve "savaşın dinamizmini" değiştirmek için bu silahların sağlanması gerektiğini ve bunu için "ortaklarla koordinasyon içinde olmanın" önemini vurguladı.

Almanya hükümetinden, savaş uçaklarının ve helikopterlerinin yüzde 30'unu Ukrayna'ya vermesi için karar almasını isteyen Melnyk, bunun da 45 Eurofighter, 30 Tornado savaş uçağı, 25 adet NH90 TTH ve 15 adet Eurocopter Tigers helikopterinin Ukrayna'ya sağlanması anlamına geldiğini aktardı.

Melnyk, bu adımın da kredi ve kiralama şeklinde olabileceğini kaydetti.

200 milyar avroluk dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılması gerektiğini belirten Melnyk, Ukrayna'ya ilişkin somut askeri güvenlik garantileri ve NATO üyelik perspektifinin ve 2029'a kadar Ukrayna'nın AB üyesi olmasının teyit edilmesini istedi.

Başbakan Scholz, Taurus füzelerinin Ukrayna'ya sağlanmasına karşı çıkmıştı

CDU Genel Başkanı Merz, Ukrayna'ya Taurus seyir füzelerinin sağlanmasını savunarak, "Avrupalı ortaklar halihazırda seyir füzelerini teslim ediyorlar. İngilizler bunu yapıyor, Fransızlar bunu yapıyor, Amerikalılar da zaten yapıyor. Bunun koordine edilmesi gerekiyor ve eğer koordine edilirse Almanya da buna katılmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Almanya'da yaklaşık 3,5 yıldır görevde olan Başbakan Olaf Scholz, ülkesinin savaşa sürüklenmesinden endişe duyduğu için Ukrayna'ya Taurus seyir füzelerini sağlamayı reddetmişti.