Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Abu Dabi'deki üçlü müzakerelerin 4-5 Şubat'ta yapılacağını belirtti

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile ABD arasında gerçekleştirilecek üçlü müzakerelerin 4 ve 5 Şubat tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de devam edeceğini duyurdu. Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi konusunda görüşmelerin önemli olduğunu vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 4 ve 5 Şubat'ta devam edeceğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, savaşın sona erdirilmesi yönünde yürütülen görüşmeler hakkında Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'dan bilgi aldığını belirtti.

Ukrayna ile ABD ve Rusya arasında BAE'nin başkenti Abu Dabi'de 4 ile 5 Şubat'ta üçlü müzakerelerin devam edeceğini aktaran Zelenskiy, "Ukrayna, esaslı bir görüşmeye hazır. Biz, savaşın gerçek ve onurlu şekilde sona ermesine bizi yaklaştıracak bir sonuçla ilgileniyoruz." ifadesini kullandı.

Üçlü müzakerelerin tarihi değişmişti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ABD, Ukrayna ve Rusya arasındaki üçlü müzakerelerin 1 Şubat'ta devam edeceğini bildirmişti.

Zelenskiy, 30 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada ise üçlü müzakerelerin tarihi ve yerinin değişebileceğini belirterek, "Ancak toplantıların tarihi veya yeri değişebilir çünkü bizim görüşümüze göre, Amerika ve İran arasında bir şeyler oluyor. Bu konular muhtemelen tarihi de etkileyebilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki üçlü müzakereler Abu Dabi'de 23-24 Ocak'ta yapılmıştı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
