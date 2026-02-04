Haberler

Rusya, Ukrayna ve ABD heyetlerinin Abu Dabi'deki müzakerelerinin yeni turu başladı

Güncelleme:
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi amacıyla ABD, Rusya ve Ukrayna arasında yeni müzakerelerin başladığını duyurdu. Müzakere süreci ayrıca ayrı gruplar halinde görüşmelerle devam edecek.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, ABD, Rusya ve Ukrayna arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki üçlü müzakerelerin yeni turunun başladığını duyurdu.

Umerov sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için Abu Dabi'deki müzakerelerin yeni turunun başladığını belirterek "Müzakere süreci Ukrayna, ABD ve Rusya'nın katılımıyla üçlü bir formatta başladı." bilgisini verdi.

Heyetlerin daha sonra ayrı gruplar halinde de görüşmeler yapacağını aktaran Umerov, ardından "pozisyonların tekrar ortak bir şekilde senkronize edilmesi" için tekrar bir araya geleceklerini belirtti.

Umerov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i toplantılar hakkında bilgilendirmeye devam edeceğinin altını çizerek, "Onurlu ve kalıcı bir barışa ulaşmak için Başkan Volodimir Zelenskiy'nin verdiği net talimatlar doğrultusunda çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki ilk üçlü görüşmeler, 23-24 Ocak'ta Abu Dabi'de gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
Haberler.com

