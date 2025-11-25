Ukrayna, ABD'nin Barış Planını Kabul Etti

(ANKARA) - ABD medyasına konuşan Ukraynalı bir yetkili Cenevre'de ABD ile yürütülen müzakerelerin ardından Ukrayna'nın Washington'ın sunduğu barış planının "özünü" kabul edilebilir bulduğunu belirtti. ABD medyasında konuşan ABD'li bir yetkili de Ukrayna'nın, anlaşmayı "küçük ayrıntılar" dışında kabul ettiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın, Rusya ile savaşı sona erdirmeye yönelik ABD tarafından önerilen anlaşmanın üzerinde hala çalışılması gerektiğini söyledi. Ukraynalı yetkililer planın en tartışmalı maddelerinin ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında doğrudan görüşülmesi gerektiğini söylüyor. Ancak ABD merkezli CBS ve CNN'e konuşan ABD'li yetkililer Kiev'in anlaşmayı "büyük ölçüde kabul ettiğini" iddia etti.

Öte yandan ABD medyasına konuşan Ukraynalı bir yetkili ABD medyasına yaptığı açıklamada barış çerçevesinin "öz itibarıyla kabul edilebilir" olduğunu belirtirken, Zelenskiy'nin gelecek günlerde Washington'a giderek Trump ile barış planı üzerine bir görüşme yapması bekleniyor.

ABD ve Ukrayna, hafta sonu Cenevre'de düzenlenen temasların "şimdiye kadarki en üretken" görüşmeler olduğunu açıklamıştı. Görüşmeler, Ukrayna'nın egemenliğine ABD'nin yazılı güvence vermesini ve çatışma hatlarının dondurulmasını içeren 28 maddelik bir plan üzerinde yürütülüyor.

Beyaz Saray tarafından pazar günü yayımlanan ortak açıklamada, görüşmelerin "verimli, odaklı ve yapıcı" geçtiği belirtildi. Açıklamada, iki tarafın pozisyonlarının birbirine yakınlaştığı, atılacak "net sonraki adımların" belirlendiği ve herhangi bir anlaşmanın Ukrayna'nın egemenliğini tam olarak koruması gerektiği vurgulanmıştı.

Toplantıya ABD tarafında Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Daniel Driscoll katıldı. Ukrayna heyetine ise Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak başkanlık etti. Ayrı bir oturumda İngiltere, Fransa ve Almanya'nın ulusal güvenlik danışmanları da Ukrayna heyetiyle bir araya geldi.

ABD basını, Trump yönetiminin 28 maddelik önerisinin Ukrayna'ya bazı ek toprak tavizleri, ordunun 800 bin askerle sınırlandırılması ve NATO üyeliği hedefinin resmen bırakılması gibi maddeler içerdiğini bildirmişti. ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Perşembe gününe kadar yanıt beklediği aktarılmıştı.