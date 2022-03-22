UKOME Mart Ayı Toplantısı yapıldı

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay'ın Başkanlık ettiği toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda alının kararlar hakkında bilgiler veren Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, "Mart ayı olağan kurul toplantımızda, ilimizde daha erişilebilir ve konforlu ulaşımı sağlamak amacıyla gündemimizde yer alan, trafik düzenleme projeleri ve toplu taşıma araçlarıyla alakalı gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı. Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri Bakanlıkları koordinesinde hazırlanan ve Resmi Gazetede yayımlanan 'Elektrikli Skuter Yönetmeliği' kapsamında Malatya il sınırları içerisinde kullanım izni verilecek skuterların teknik özellikleri, çalışma ve kullanım esasları ile alakalı olan gündem maddesi de görüşüldü" dedi.

UKOME toplantısında alınan kararlar; Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın onayından sonra yürürlüğe girecek.

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