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UKMTO, Hürmüz'den çıkış yapan tankerin vurulduğunu ve yangın çıktığını duyurdu

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UKMTO, Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapan tankerin kaynağı belirlenemeyen mühimmatla vurulduğunu ve yangın çıktığını duyurdu. Açıklamaya göre bugün TSİ 15.00 sularında bilgi alındı; geminin iskele tarafı isabet aldı, mürettebat güvende ve çevresel etki bildirilmedi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapan bir tankerin kaynağı belirlenemeyen bir mühimmatla vurulduğunu ve gemide yangın çıktığını duyurdu.

UKMTO tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda bugün TSİ 15.00 sularında bir geminin vurulduğuna dair bilgi alındığı bildirildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı çıkışında saldırıya uğrayan geminin iskele tarafında isabet aldığı ve yangın çıktığı belirtildi.

Mürettebatın güvende olduğu ifade edilen açıklamada, saldırı sırasında herhangi bir çevresel etkinin meydana geldiğinin bildirilmediği kaydedildi.

Kaynak: AA
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