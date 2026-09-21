Haberler

UKMTO, Hürmüz'de petrol tankerinin vurulduğunu, 2 kişinin yaralandığını bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UKMTO, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerine kaynağı belirlenemeyen mühimmat isabet ettiğini, mürettebattan 2 kişinin hafif yaralandığını bildirdi. Gemi kendi makine gücüyle seyrini sürdürdü; çevre kirliliği bildirilmedi, bölgedeki gemilere ihtiyatlı olmaları tavsiye edildi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin vurulduğunu ve mürettebattan 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

UKMTO'nun askeri kaynaklara dayandırdığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan bir petrol tankerine kaynağı belirlenemeyen bir mühimmatın isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, vurulan tankerde mürettebattan 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı ve geminin kendi makine gücüyle bir sonraki varış limanına seyrini sürdürdüğü aktarıldı.

Herhangi bir çevre kirliliğinin bildirilmediğine işaret edilen açıklamada, bölgedeki gemilere ihtiyatla intikal etmeleri ve her türlü şüpheli durumu UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi.

Kaynak: AA
Bu plakaları kim takıyor? Görenler 'Gerekeni yapın' diyerek emniyeti etiketledi

Bu plakaları görenler "Gerekeni yapın" diyerek emniyeti etiketliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

e-Devlet'te bu 3 harfe dikkat! Emekli maaşınız iptal edilebilir

e-Devlet'te bu detaya aman dikkat! Emekli maaşınız iptal edilebilir
Türkiye'nin Ege'deki yeni taktiği Atina'yı alarma geçirdi! Yunan pilotlara talimat verildi

Yeni taktik Yunan'ın planlarını altüst etti
Taşlı saldırıya uğradılar! Otobüsten böyle karşılık verdiler

Taşlı saldırıya uğradılar! Otobüsten böyle karşılık verdiler
Sapanca'da kan donduran olay! Tartıştığı annesini tabancayla öldüren 16 yaşındaki çocuk kaçtı

Tartışma kanlı bitti! Anne İpek'i vuran 16 yaşındaki oğlu kaçtı
Almanya'da sandık şoku! Aşırı sağcı AfD bir eyaleti daha kazandı, Merz'in partisi baraj altında kaldı

Aşırı sağ bir eyaleti daha aldı! Merz'in partisi baraj altında
ICE görevlisi göçmen genci kurşun yağmuruna tuttu! Ülke karıştı

ABD'yi ayağa kaldıran olay! Başrolde yine ICE var
İstanbul ve Muğla'da çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolüne getirildi

Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünde