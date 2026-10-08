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UKMTO, Hürmüz'de petrol tankerinin kaynağı belirsiz mühimmatla vurulduğunu bildirdi

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UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin 6 Ekim'de kaynağı belirsiz mühimmatla vurulduğunu bildirdi. Geminin ülkesi paylaşılmadı; saldırıda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi, hasar ve çevresel etki ise bilinmiyor.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin kaynağı belirsiz mühimmatla vurulduğunu bildirdi.

UKMTO tarafından gecikmeli yayımlanan yazılı açıklamada, doğrulanmış bir kaynağın geminin 6 Ekim'de Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaparken kaynağı belirsiz mühimmatla vurulduğunu bildirdiği aktarıldı.

Vurulan geminin hangi ülkeye ait olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Saldırıda can kaybı veya yaralanma bildirilmediği, hasar veya çevresel etki olup olmadığının ise henüz bilinmediği kaydedildi.

Kaynak: AA
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