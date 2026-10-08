UKMTO, Hürmüz'de petrol tankerinin kaynağı belirsiz mühimmatla vurulduğunu bildirdi

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İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin kaynağı belirsiz mühimmatla vurulduğunu bildirdi.

UKMTO tarafından gecikmeli yayımlanan yazılı açıklamada, doğrulanmış bir kaynağın geminin 6 Ekim'de Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaparken kaynağı belirsiz mühimmatla vurulduğunu bildirdiği aktarıldı.

Vurulan geminin hangi ülkeye ait olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Saldırıda can kaybı veya yaralanma bildirilmediği, hasar veya çevresel etki olup olmadığının ise henüz bilinmediği kaydedildi.

Kaynak: AA