UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda Umman açıklarında bir gemide yangın çıktığını bildirdi

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İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda Umman açıklarında seyreden bir gemide yangın çıktığını bildirdi.

UKMTO'nun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, olayın Umman'ın Hasab kentinin 9 deniz mili kuzeyinde meydana geldiği belirtildi.

Bölgedeki başka bir geminin kaptanının, söz konusu gemide yangın çıktığını gördüğünü yetkililere bildirdiği aktarılan açıklamada, mürettebatın durumunun henüz bilinmediği kaydedildi.

Açıklamada, halihazırda hasar tespiti veya çevresel etkiye dair herhangi bir raporun bulunmadığı ifade edilirken, söz konusu geminin adı ve bandırası konusunda ise ayrıntı verilmedi.

Kaynak: AA