Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda Umman açıklarında bir gemide yangın çıktığını bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda Umman açıklarında seyreden bir gemide yangın çıktığını bildirdi. Yangının Umman'ın Hasab kentinin 9 deniz mili kuzeyinde meydana geldiği belirtilirken, mürettebatın durumuna ve gemiye ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda Umman açıklarında seyreden bir gemide yangın çıktığını bildirdi.

UKMTO'nun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, olayın Umman'ın Hasab kentinin 9 deniz mili kuzeyinde meydana geldiği belirtildi.

Bölgedeki başka bir geminin kaptanının, söz konusu gemide yangın çıktığını gördüğünü yetkililere bildirdiği aktarılan açıklamada, mürettebatın durumunun henüz bilinmediği kaydedildi.

Açıklamada, halihazırda hasar tespiti veya çevresel etkiye dair herhangi bir raporun bulunmadığı ifade edilirken, söz konusu geminin adı ve bandırası konusunda ise ayrıntı verilmedi.

Kaynak: AA
Netanyahu'nun kaderi bu oylara bağlı! Sayım başladı

Dananın kuyruğu bugün kopacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğrencisiyle ilişki yaşamak için 4 kez otel odası tuttu! Sonu beklediği gibi olmadı

Mide bulandıran sır telefonundan çıktı! Otel odasında öğrencisiyle...
Yeşilçam'ın cesur yıldızı Arzu Okay'ın son hali şaşırttı

Yeşilçam'ın cesur güzeliydi! Son hali şaşırttı
İstanbul'da gece yarısı alevli panik! Otomobil küle döndü

Sürücü dumanı fark edip durdu! Sonrası tam bir felaket
Sergen Yalçın'a hayatının şoku! Telefonlarını bile açmıyorlar

Sergen Yalçın'a hayatının şoku! Telefonlarını bile açmıyorlar
Canlı yayında Özgür Özel'i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım

Canlı yayında olay sözler: Yakacağım kendimi
İzmir depreminde ikizlerini kaybetmişti! Anne Tülin Batmaz tüm mal varlığını vakfa bıraktı

Tüm mal varlığını bıraktı! Sayra ve Çınar'ın annesinden vasiyet
Netanyahu'ya rakibinden rest! Siyonist askerlik hükümeti kuracak

Netanyahu'nun koltuğunu sallayacak hamle