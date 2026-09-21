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UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerine mühimmat parçaları isabet ettiğini duyurdu

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UKMTO, Hürmüz Boğazı'ndan çıkmak üzere seyreden petrol tankerine kaynağı bilinmeyen mühimmat parçalarının isabet ettiğini duyurdu. Açıklamada mürettebatın güvende olduğu ve tankerin seyrine devam ettiği belirtildi; UKMTO gün içinde 2 mürettebatın yaralandığını bildirmişti.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'ndan çıkmak üzere seyreden bir petrol tankerine kaynağı bilinmeyen mühimmat parçalarının isabet ettiğini duyurdu.

UKMTO'dan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin isabet aldığı bildirildi.

Tüm mürettebatın güvende olduğunu dikkat çekilen açıklamada, petrol tankerinin bir sonraki limana doğru seyrine devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, tankere mühimmat parçalarının isabeti nedeniyle çevresel etki bildirilmediği ve yetkililerin olayın boyutlarını incelediği kaydedildi.

UKMTO, gün içinde Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin vurulduğunu ve mürettebattan 2 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA
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