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İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), Umman'ın Hasab kentinin 7 deniz mili kuzeyinde, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan bir tankere saldırı düzenlendiğini bildirdi.

UKMTO'dan yapılan açıklamaya göre, saldırı sonucunda gemi devre dışı kaldı ve makine dairesinde yangın çıktı.

Yetkililer, gemi mürettebatının güvende olduğunu rapor etti.

Bölgeden geçiş yapan gemilere dikkatli olmaları ve şüpheli her türlü faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri yönünde uyarıda bulunuldu.

Kaynak: AA