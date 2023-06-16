Uğurludağ'da muhtar bilgilendirme toplantısı yapıldı

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde muhtar bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Uğurludağ Kaymakamı Erkan Şahin, Uğurludağ Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, mahalle ve köy muhtarlarına anız yangınları, kene ile mücadele ve mantar zehirlenmeleri konularında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi.

Toplantıda ayrıca muhtarların talep ve önerileri de değerlendirildi.