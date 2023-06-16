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Uğurludağ'da muhtar bilgilendirme toplantısı yapıldı

Uğurludağ'da muhtar bilgilendirme toplantısı yapıldı

Güncel Haberler

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde muhtar bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde muhtar bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Uğurludağ Kaymakamı Erkan Şahin, Uğurludağ Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, mahalle ve köy muhtarlarına anız yangınları, kene ile mücadele ve mantar zehirlenmeleri konularında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi.

Toplantıda ayrıca muhtarların talep ve önerileri de değerlendirildi.

Kaynak: AA / Lokman Turan - Güncel

Köylere Hizmet Götürme Birliği Erkan Şahin Uğurludağ Çorum Güncel Haberler

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