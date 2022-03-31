Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye Belçika'da fahri doktora verildi - Haberler

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Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye Belçika'da fahri doktora verildi

AA - Selen Temizer - Güncel
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Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye Belçika'da fahri doktora verildi

Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucuları Türk bilim insanları Prof. Uğur Şahin ve Prof. Özlem Türeci, Kovid-19 aşısı teknolojisinde öncü çalışmaları dolayısıyla Belçika'daki Anvers Üniversitesi'nde fahri doktora aldı.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucuları Türk bilim insanları Prof. Uğur Şahin ve Prof. Özlem Türeci, Kovid-19 aşısı teknolojisinde öncü çalışmaları dolayısıyla Belçika'daki Anvers Üniversitesi'nde fahri doktora aldı.

Anvers Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, mRNA teknolojisi ve buna dayalı, milyonlarca insanın hayatını koruyan aşının geliştirilmesindeki öncü çalışmaları dolayısıyla Şahin ve Türeci'ye fahri doktora verdi.

Üniversitede bir konferansla birlikte gerçekleştirilen takdim törenine Brüksel Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy da katılarak tebriklerini iletti.

AA / Selen Temizer - Güncel

Özlem Türeci, Uğur Şahin, Belçika, Doktora, Güncel, Haberler

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