Haberler

Sanatçı Uğur Işılak İstanbul'da konser verdi

Sanatçı Uğur Işılak İstanbul'da konser verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başakşehir'de Ramazan etkinlikleri kapsamında sahne alan Uğur Işılak, dinleyicilere sevilen eserlerini seslendirdi. Konser alanını dolduran kalabalık, müziğin ve Ramazan'ın manevi atmosferini birlikte yaşadı.

Ramazan etkinlikleri kapsamında Başakşehir'de sahneye çıkan Uğur Işılak, sevilen eserlerini seslendirdi.

Başakşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, alanı dolduran kalabalık, hem müziğin hem de ramazan ayının manevi atmosferinin oluşturduğu birlik ve beraberlik duygusunu doyasıya yaşadı.

Akşam saatlerinde başlayan programda Işılak, repertuvarında yer alan ve dinleyicilerin hafızasında iz bırakan eserlerini seslendirdi. Konser alanını dolduran on binden fazla kişi, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

"Çocuklarımız kendi değerleriyle büyümeli"

Eser aralarında dinleyicilere hitap eden Işılak, çocukların kendi inanç, kültür ve medeniyet kodlarıyla yetişmesinin önemine dikkati çekerek, "Çocuklarımız kendi değerleriyle büyümeli." ifadesini kullandı.

Ailelerin bu süreçteki sorumluluğu bulunduğunu, kimlik ve şahsiyet inşasında belirleyici rol oynadığını anlatan Işılak, dünyanın içinde bulunduğu insani krizler, savaşlar ve toplumsal savrulmalar karşısında köklü değerlere sıkı sıkıya bağlı kalmanın önemine işaret etti.

Toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini belirten Işılak'ın sözleri dinleyicilerden alkış aldı.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor

Yakında altını tahtından edecek! Talep patladı, resmen yok satıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Mavi poşet' detayı vahşeti aydınlattı

"Mavi poşet" detayı vahşeti aydınlattı
Bu köyde ramazan boyunca kimse evinde iftar yapmıyor

Bu köyde Ramazan boyunca kimse evinde iftar yapmıyor
Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor

Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp bu videoyu yayınladılar
'Mavi poşet' detayı vahşeti aydınlattı

"Mavi poşet" detayı vahşeti aydınlattı
Kendi kullandığı aracın altında kaldı: Türk sineması gibi

Film değil gerçek! Şoför koltuğunda oturduğu aracın altında kaldı
Derya Uluğ'a doğum gününde sürpriz evlilik teklifi

Ünlü şarkıcıya doğum gününde sürpriz evlilik teklifi