Ugandalı Yargıç İsrail Aleyhine Oylamanın Ardından Özellikle Tahşiş İddiasıyla Gündemde

Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine alınan tedbir kararlarının hepsine "karşı" oy kullanan Ugandalı yargıç Julia Sebutinde'nin, "Tanrı, İsrail'in yanında durmam için bana güveniyor." dediği bildirildi.

Uganda Daily Monitor gazetesinde çıkan habere göre, UAD'de İsrail lehine oy kullanan Ugandalı Yargıç Sebutinde, ülkesindeki bir kilisede yapılan toplantıda İsrail lehine söylemlerde bulundu.

Habere göre Sebutinde kürsüden yaptığı konuşmada, "Bütün dünya İsrail'e karşıydı, ülkem de dahil. Şu anda İsrail'e karşı yaklaşık 30 ülke var. Tanrı, İsrail'in yanında durmam için bana güveniyor." dedi.

UAD'nin, 26 Ocak 2024'te İsrail'in Gazze'deki saldırılarında soykırım sözleşmesini ihlal ettiği riskine karşı verilen 6 geçici tedbir kararının tamamına karşı oy kullanmasını hiç unutmayacağını söyleyen yargıç Sebutinde, "Hükümet bana karşı olmasına rağmen bir büyükelçinin 'Onu görmezden gelin çünkü kararı Uganda'yı temsil etmiyor.' dediğini hatırlıyorum." diye konuştu.

"Medya bunu daha fazla öfke ve duygu körüklemek için kullandı. Bu tür duygular sadece cehennemin çukurundan gelebilir." ifadelerini kullandı.

"Tanrı'nın planı" vurgusu

UAD'de başkan yardımcılığı görevini yürüten Sebutinde bir ara, tedbir kararındaki tutumunun ardından seçimden çekilmeyi düşündüğünü belirtti.

Sebutinde "Tanrı'nın bunu sürdürmesi için kendisini zorunlu hissettirdiğini" söyleyerek, "Seçim sabahı medyanın ilgisinden ve kaygılarından dolayı hasta hissediyordum, yatakta kalmaya karar verdim." diye konuştu.

Uganda'nın BM Daimi Temsilcisi Adonia Ayebare, Ocak 2024'te tedbir kararının açıklanmasının ardından açıklama yapmıştı.

Yargıç Sebutinde'nin görüşlerinin Uganda hükümetinin Filistin hakkındaki duruşunu temsil etmediğini belirtmişti.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Vincent Bagiire Wasswa da Sebutinde'nin görüşlerinin Uganda'nın görüşüymüş gibi yorumlanmasının yanlış olduğuna dikkati çekti.

Gazeteye göre Sebutinde, Gazze'deki durumun İncil'de önceden haber verilen "ahir zamanlar"ın bir işareti olduğunu belirterek, "Ahir zamanlarda olduğumuza dair güçlü bir inancım var. İşaretler Orta Doğu'da gösteriliyor. Tarihin doğru tarafında olmak istiyorum. Zamanın tükendiğine ikna oldum." ifadelerini kullandı.

İntihal suçlaması

Princeton Üniversitesi Yakın Doğu Çalışmaları Bölümü'nde tarih doktorasını tamamlayan araştırmacı Zachary Foster, Ocak 2025'te bir araştırma yaptı.

Foster, Sebutinde'nin muhalefet şerhinde Hudson Enstitüsünden Douglas J. Feith'in 2021'de yayımlanan makalesinden kaynak göstermeden doğrudan alıntılar yaptığını iddia etti.

Foster, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Sebutinde'nin muhalefet şerhini analiz etti. "Filistin" teriminin tarihsel kullanımına ilişkin bölümlerde Feith'in makalesinden birden fazla cümleyi küçük değişikliklerle kopyaladığını ileri sürdü.

Muhalefet şerhinde Feith'in makalesinin kaynak gösterilmediğine dikkati çeken Foster, intihal sebebiyle Sebutinde'nin UAD'deki görevinden alınması gerektiğini savundu.