Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Kainerugaba, "İsrail'in yanında olduklarını" açıkladı

Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba, İran ile savaşta İsrail'e destek verdiklerini açıkladı ve Uganda'nın İsrail'e yardım için hazır olduğunu belirtti.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu olan Kainerugaba, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Paylaşımlarında ABD ve İsrail'in İran'la savaşında İsrail'e desteğini aktaran Kainerugaba, "İsrail'in var olma hakkı vardır ve ona yönelik saldırılar durdurulmalıdır." ifadesini kullandı.

Ordunun en üst düzey yetkilisi konumundaki Kainerugaba, Orta Doğu'daki savaşın bitmesini istediklerini vurgulayarak, "Ancak İsrail'i yok etmek veya yenmekle ilgili herhangi bir konuşma bizi savaşa sokacaktır. İsrail'in yanındayız!" ifadesine yer verdi.

Uganda'nın İsrail'e yardım için hazır olduğunu kaydeden Kainerugaba, "İsrail'in yardıma ihtiyacı olması halinde tek yapması gerekenin istemek" olduğunun altını çizdi.

Kainerugaba, daha önce de Etiyopya'daki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesini (TPLF) destekleyici paylaşım yapmış, Uganda ordusunun Kenya'nın başkenti Nairobi'yi iki haftada alabileceğine ilişkin sosyal medya hesabından 2022'deki paylaşımı sonrası babası Museveni tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevinden alınmıştı.

Kainerugaba, son olarak Savunma Bakanlığı başta olmak üzere kilit kurumların güvenliğinden sorumlu Özel Kuvvetler Grubu Komutanı olarak atanmıştı.

Museveni, Mart 2024'te, Kainerugaba'yı Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı olarak atamıştı.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram
