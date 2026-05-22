Uganda, Ebola nedeniyle KDC ile sınır ötesi tüm trafiği askıya aldı

Uganda, Ebola salgınının yayılmasını önlemek için Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile tüm sınır ötesi yolcu trafiğini askıya aldı. Toplu ulaşım 4 hafta durdurulurken, kargo taşımacılığına belirli koşullarda izin veriliyor.

Uganda basınına yansıyan haberlere göre, Sağlık Bakanlığı, Uganda'nın batısındaki ve KDC'nin doğusundaki sınır hattında artan Ebola riski nedeniyle temaslı takibi ve aktif gözetim çalışmalarını genişletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sınır bölgelerinde sağlık ekiplerinin konuşlandırıldığı ve erken uyarı sistemlerinin güçlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, Ebola vakalarının özellikle KDC'nin Uganda'ya komşu Ituri bölgesinde artması nedeniyle tüm sınır ötesi yolcu trafiğinin askıya alındığı ifade edildi.

Sağlık yetkilileri, KDC'de bugüne kadar yaklaşık 160 şüpheli vakanın tespit edildiğini, bu vakaların büyük bölümünün yüksek bulaşma potansiyeli taşıdığını aktardı.

Toplu ulaşım faaliyetleri 4 hafta süreyle durduruldu

Ugandalı yetkililer, ülkede tüm toplu ulaşım faaliyetlerinin, feribotlar ve sınır ötesi otobüsler dahil olmak üzere, 4 hafta süreyle durdurulduğunu, kargo ve gıda taşımacılığına belirli koşullarda izin verildiğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), KDC ve Uganda'daki Ebola vakalarına ilişkin uluslararası risk seviyesinin yükseldiğini ancak ülkelerden geniş çaplı sınır kapatma yerine sağlık temelli kontrol ve gözetim önlemlerini sürdürmelerini istediğini bildirdi.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya
