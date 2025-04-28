Uganda'da Ebola Salgını Resmen Sona Erdi

MBALE, 28 Nisan (Xinhua) -- Uganda'nın Mbale kentinde Ebola virüsü salgınının sona erdiğini ilan eden bir törene katılan bir kadın, 26 Nisan 2025.

Uganda, başkent Kampala'da virüsün tespit edilmesinin üzerinden üç ay geçmeden, Ebola Sudan Virüsü Hastalığı (SVD) salgınının sona erdiğini ilan etti. Ülkede, yeni bir onaylı vaka bildirilmeden zorunlu 42 günlük geri sayım tamamlandı. (Fotoğraf: Patrick Onen/Xinhua)