Haberler

Uganda'da Halk Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento Seçimleri İçin Sandık Başında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uganda'da 21 milyondan fazla seçmen, cumhurbaşkanını ve milletvekillerini belirlemek için oy kullanmak üzere sandık başına gitti. Oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı.

KAMPALA, 15 Ocak (Xinhua) -- Uganda'da seçmenler, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri kapsamında oylarını kullanmak üzere sandık başına gitti.

Ülkede 21 milyondan fazla seçmen perşembe günü cumhurbaşkanını, doğrudan seçilen 353 milletvekilini ve 146 bölge kadın temsilcisini belirlemek üzere oy kullanacak.

Uganda Seçim Komisyonu'nun açıklamasına göre, oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başlayıp 16.00'da sona erecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın

Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki...
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu

Törene Burcu'nun Sinem'e yaptığı hareket damga vurdu
Dünyanın en büyük deniz yılanı! Boyu 12 metreden uzun, köpek balıklarıyla besleniyor

Bilim dünyası şaşkın! Boyu 12 metre, köpek balıklarıyla besleniyor
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı

Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntüye bakın
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın

Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki...
Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı
Mersin Limanı'nda operasyon! 'Yer fıstığı' diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu

"Yer fıstığı" diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu