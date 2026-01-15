Uganda'da Halk Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento Seçimleri İçin Sandık Başında
Uganda'da 21 milyondan fazla seçmen, cumhurbaşkanını ve milletvekillerini belirlemek için oy kullanmak üzere sandık başına gitti. Oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı.
KAMPALA, 15 Ocak (Xinhua) -- Uganda'da seçmenler, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri kapsamında oylarını kullanmak üzere sandık başına gitti.
Ülkede 21 milyondan fazla seçmen perşembe günü cumhurbaşkanını, doğrudan seçilen 353 milletvekilini ve 146 bölge kadın temsilcisini belirlemek üzere oy kullanacak.
Uganda Seçim Komisyonu'nun açıklamasına göre, oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başlayıp 16.00'da sona erecek.
Kaynak: Xinhua / Güncel