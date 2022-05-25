UEFA Avrupa Konferans Ligi finali için takımlar Tiran'a geldi - Haberler

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UEFA Avrupa Konferans Ligi finali için takımlar Tiran'a geldi

AA - Olsi Shehu - Güncel
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UEFA Avrupa Konferans Ligi final maçı için İtalya'nın Roma takımıyla Hollanda temsilcisi Feyenoord oyuncuları, Arnavutluk'un başkenti Tiran'a geldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi final maçı için İtalya'nın Roma takımıyla Hollanda temsilcisi Feyenoord oyuncuları, Arnavutluk'un başkenti Tiran'a geldi. Ayrıca, taraftarlar da takımlarına destek vermek amacıyla ülkeye gelmeye başladı.

AA / Olsi Shehu - Güncel

UEFA Avrupa Konferans Ligi, İtalya, Tiran, Roma, Güncel, Haberler

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