UEFA Avrupa Konferans Ligi finali için takımlar Tiran'a geldi - Haberler

UEFA Avrupa Konferans Ligi finali için takımlar Tiran'a geldi
AA - Olsi Shehu - Güncel
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UEFA Avrupa Konferans Ligi final maçı için İtalya'nın Roma takımıyla Hollanda temsilcisi Feyenoord oyuncuları, Arnavutluk'un başkenti Tiran'a geldi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi final maçı için İtalya'nın Roma takımıyla Hollanda temsilcisi Feyenoord oyuncuları, Arnavutluk'un başkenti Tiran'a geldi. Ayrıca, taraftarlar da takımlarına destek vermek amacıyla ülkeye gelmeye başladı.
AA / Olsi Shehu - Güncel