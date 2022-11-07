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UEA Başkanı Fatih Birol: Avrupa doğal gaz satın alırken ortak hareket etmeli

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Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol, Avrupa ülkelerinin ortak bir satın alma mekanizması etrafında bir araya gelmeleri halinde doğal gaz fiyatlarında müzakere pozisyonunu geliştirebileceklerini söyledi.

Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol, Avrupa ülkelerinin ortak bir satın alma mekanizması etrafında bir araya gelmeleri halinde doğal gaz fiyatlarında müzakere pozisyonunu geliştirebileceklerini söyledi.

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Fatih Birol Güncel Haberler

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