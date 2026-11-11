Uçuşunu kaçırıp ekipmanlara zarar veren yolcu, gazeteye ilanla THY'den özür diledi

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Bişkek seferini kaçırdıktan sonra görevli personelle tartışarak bazı ekipmanlara zarar veren Veysel Can, gazeteye verdiği ilanla THY ve çalışanlarından özür diledi.

Olay, 5 Eylül 2024 tarihinde İstanbul Havalimanı'nda meydana geldi. TK-344 sefer sayılı İstanbul-Bişkek uçuşuna yetişemeyen Veysel Can, uçağın kapılarının kapanmasının ardından uçuş kapısına geldi. Uçağını kaçırdığını öğrenen Can, bilet satış birimine giderek görevli personelle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında personele hakaret eden Can, bazı cihazları yere attı.

Olayın üzerinden iki yılı aşkın süre geçmesinin ardından Veysel Can, gazeteye verdiği ilanla THY ve çalışanlarından özür diledi. Can, yayımlanan ilanda, "05.09.2024 tarihinde İstanbul Havalimanı'nda, Türk Hava Yolları ve çalışanlarına karşı sergilediğim davranışlardan dolayı üzüntü ve pişmanlık duyduğumu belirtmek isterim. Söz konusu davranışlarımdan ötürü Türk Hava Yolları A.O.'dan ve ilgili çalışanlarından samimiyetle ve içtenlikle ÖZÜR DİLİYORUM" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı