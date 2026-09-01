Bursa'da Uçurumdan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

BURSA'nın Kestel ilçesinde Küreklidere Şelalesi yakınında yürürken ayağı kayarak yaklaşık 70 metrelik uçurumdan düşen N.A. (49), hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kestel ilçesi Derekızık Mahallesi Küreklidere Şelalesi mevkisinde meydana geldi. Şelale kenarında gezintiye çıkan N.A., henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 70 metre yükseklikteki uçurumdan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 1 JAK timi ve 3 asayiş timi, AKUT'tan 2 ekip ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan 2 araç ve 2 ekip sevk edildi. Sarp ve engebeli arazi şartlarında yürütülen zorlu kurtarma çalışması sonucu N.A.'nın bulunduğu noktaya ulaşıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde N.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin çalışmasıyla uçurumdan çıkarılan N.A.'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı