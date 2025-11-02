Uçurumda Mahsur Kalan Keçi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Kayseri'nin Talas ilçesinde uçurumda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Derevenk Viyadüğü bölgesindeki uçurumda bir keçinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye ulaşan ekipler, küçükbaş hayvanı bulunduğu yerden kurtararak sahibine teslim etti.

Keçinin sahibi Osman Koç, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.