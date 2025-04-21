Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor

Erdoğan'ın 'savaştan büyük tehdit' sözü sonrası izinler artırılıyor
ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Talimat Trump'tan! Ülkenin başkentini vurdular, çok sayıda ölü var
Altın fiyatları haftaya yeni rekorla başladı

Altın fiyatlarında tarihi zirve
İki ilde petrol ve doğal gaz umudu

İki ilde petrol ve doğal gaz umudu

Uçuruma Yuvarlanan Araçta 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Uçuruma Yuvarlanan Araçta 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu mahalle muhtarı Mustafa Diner ve akrabası Mehmet Diner hayatını kaybetti. Kaza sisli hava koşullarında meydana geldi.

TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde uçuruma yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü MAHALLE Muhtarı Mustafa Diner ile yanındaki akrabası Mehmet Diner hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Şalpazarı ilçesinde meydana geldi. Güdün Mahalle Muhtarı Mustafa Diner'in kullandığı 61 HJ 730 plakalı hafif ticari araç, sisli yolda görüş mesafesinin azalmasıyla yol kenarındaki uçurumdan yuvarlandı. Araç yaklaşık 80 metre aşağıda ağaçlara takıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Mustafa Diner ile araçtaki akrabası Mehmet Diner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesi sonrası cenazeler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.