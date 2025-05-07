Erdoğan'dan Hindistan-Pakistan savaşına ilişkin ilk mesaj: Enerjiden bağımsız okuyamayız

Dünyayı tedirgin eden yeni savaşın asıl sebebini işaret etti
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Savaş büyüyor! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin aldıkları oy oranları

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin oy oranları
CHP şoförüne 13,5 yıl hapis istemi! Otobüs silah sayıldı

Polisin üzerine süren CHP şoförüne hapis istemi! Otobüs silah sayıldı

Üçpınar Köy Yolu Onarıldı

Üçpınar Köy Yolu Onarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Keban ilçesindeki Üçpınar köyü yolunda meydana gelen göçük onarılarak yol güvenli hale getirildi. İl Özel İdaresi, çalışmalar sonucunda riskli durumun düzeltildiğini açıkladı.

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Üçpınar köy yolu onarıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Üçpınar köyü ana yol üzerinde meydana gelen ve kaza riski taşıyan göçüğün ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda düzeltildiği bildirildi.

Açıklamada, onarım çalışmasından sonra yolun yeniden güvenli hale getirildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek, Meclis'e Yavaş maskeli cansız mankenle geldi

"Duyunca inanamayacaksınız" diyen Osman Gökçek, Meclis'e böyle geldi
Osimhen'den Fenerbahçe'ye bomba gönderme

Osimhen'den Fenerbahçe'ye bomba gönderme
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor

Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.