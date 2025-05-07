Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Üçpınar köy yolu onarıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Üçpınar köyü ana yol üzerinde meydana gelen ve kaza riski taşıyan göçüğün ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda düzeltildiği bildirildi.

Açıklamada, onarım çalışmasından sonra yolun yeniden güvenli hale getirildiği belirtildi.