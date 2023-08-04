Üçocak Belde Belediye Başkanı Yılmaz Yegül, özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi

Elazığ'ın Arıcak İlçesi Üçocak Belde Belediye Başkanı Yılmaz Yegül, belde genelinde yaşanan özel bireyleri ziyaret etti. Kutludüğün Mahallesinde yaşayan özel bireyler ile bir araya gelen Başkan Yegül özel bireyler ile ilgilenerek beraberinde getirdiği hediye ve ikramları dağıttı. Beldenin çeşitli mahallelerinde yaşayan özel gereksinimli bireyleri sıklıkla ziyaret ettiğini belirten Belediye Başkanı Yılmaz Yegül, 'Beldemiz genelinde tüm özel gereksinimli vatandaşlarımıza ulaşmaya ve yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bugünde Kutludüğün mahallemizdeki özel bireylerimizi ziyaret ettik. Onları mutlu edebilmek, yüzlerinde tebessüm oluşturabilmek bizleri daha da mutlu ediyor. Hizmetin önünde hiçbir engel yoktur. Yaz-kış, gece-gündüz demeden her zaman sahada, özel gereksinimli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz' dedi. - ELAZIĞ