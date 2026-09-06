UCM Başkanı Akane'den ABD yaptırımlarına direniş

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başkanı Akane Tomoko, ABD'nin kendisi ve UCM'nin üst düzey yetkililerini yaptırım listesine alma kararına rağmen görevini sürdüreceğini bildirdi.

Japon basınındaki haberlere göre Akane, başkent Tokyo'da bir sivil toplum kuruluşunca düzenlenen çevrim içi bir etkinlikteki konuşmasında, ABD'nin kendisi ve UCM'nin üst düzey yetkililerini yaptırım listesine almasına tepki gösterdi.

Yaptırımları "yargıçlara ve tarafsızlık ilkesine yönelik bir tehdit" olarak nitelendiren Akane, "ne olursa olsun inancından vazgeçmeyeceğini" belirterek, ABD'nin yaptırımlarına rağmen görevine devam edeceğini söyledi.

Dış güçlerin yargıyı "bastırmaya çalıştığını" belirten ve bu durumu "yasa dışı ve kabul edilemez" şeklinde nitelendiren Akane, meslektaşlarının hayatlarının tehlikede olduğunu düşünmelerine rağmen görevlerini yerine getirmeye devam ettiklerini bildirdi.

Akane, "UCM, dünyadaki hukukun üstünlüğünün son kalesidir. Varlığını sürdürmesi, dünyanın dört bir yanındaki insanların desteğine ve yardımına bağlı." ifadelerini kullandı.

Lahey merkezli UCM'nin başına Mart 2024'te geçen Akane, bu görevi üstlenen ilk Japon vatandaşı olmuştu.

ABD, UCM Başkanı Akane ile bir yetkiliyi yaptırım listesine aldı

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Bu kararın ardından ABD, Haziran 2025'te UCM Başsavcısı Kerim Han'ı yaptırım listesine almış, Ağustos 2025'te ise "İsrail aleyhindeki tutumları" gerekçesiyle UCM üyesi 4 isme daha yaptırım uygulamıştı.

Washington yönetimi, 18 Ağustos'ta aldığı kararla UCM Başkanı Japon yargıç Tomoko Akane ile mahkemenin üst düzey yetkililerinden Abdoulaye Seye'yi de yaptırım listesine eklemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, UCM'yi birçok kez eleştirerek müttefik ülkelere "UCM'den çekilmeleri" çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA