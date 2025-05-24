Uçkun Bitkisi: Bağışıklığı Güçlendiriyor ve Sindirimi Kolaylaştırıyor

Uçkun Bitkisi: Bağışıklığı Güçlendiriyor ve Sindirimi Kolaylaştırıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uçkun bitkisi, yüksek rakımlı bölgelerde yetişerek sağlık açısından birçok fayda sağlıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği, sindirimi kolaylaştırdığı ve enerji verdiği iddia ediliyor. Bu doğal şifa kaynağı, yöre halkı tarafından çeşitli şekilde tüketiliyor.

Bu bitki bağışıklığı güçlendirip, sindirimi kolaylaştırıyor

DİYARBAKIR - Son yıllarda popülerliği artan ve geleneksel tıpta yüzyıllardır kullanılan uçkun bitkisi, sağlık açısından birçok faydasıyla gündemde. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yetişen bu bitki, içerdiği vitaminler ve antioksidanlarla adeta doğal bir şifa kaynağı.

Uçkun bitkisinin bilinmeyen faydaları ise bağışıklık sistemini güçlendirdiği, sindirimi kolaylaştırdığı, antioksidan deposu olduğu, enerji verdiği ve kan şekerini dengelemeye yardımcı olduğu iddia ediliyor. Uçkun bitkisini yöre insani çiğ olarak tüketiyor, salatalarda kullanıyor, çay şeklinde demlenerek veya yemeklerde kullanılıyor.

Dağkapı Dörtyol mevkiinde seyyar satıcı olan Hamdullah Şeref, bu bitkinin yüksek dağlarda karların içinde yetiştiğini söyledi. Şeref, "Kansere, şekere, mide problemlerine her türlü hastalığa şifadır. Doğaldır yüksek dağlarda yetişiyor ve bulunması, toplanması çok zahmetlidir. Dağ muzu diyende var, Kürtçe 'Ribes' diyen var, Türkçe 'Işkın' diyen var, Zazaca 'Hire' diyorlar her yörede her dilde farklı isimi var" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - Güncel
Dolmabahçe'de Suriye zirvesi! İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular

İşte sürpriz Suriye zirvesinin detayları! Bir konuya özel yer ayrıldı
Foça'da tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı! Alevlerle mücadele sürüyor

Bir şehrimizde zamanla mücadele! Alevler ormana sıçradı
Kamyonetteki korkunç cinayette itiraf geldi! 200 bin lira için öldürmüş

Kamyonetteki vahşeti itiraf etti! Baba ile oğlunu bu yüzden öldürmüş
Konya'da büyük fuhuş operasyonu: 21 şüpheli tutuklandı, 74 kadın kurtarıldı

Yer: Konya! Hepsi fuhuştan tutuklandı
İki üniversite mezunu, yaptığı işi duyan şaşırıyor

İki üniversite mezunu, yaptığı işi duyan şaşırıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia! Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı

Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
Freddie Mercury'nin, yakın bir arkadaşının eşiyle yaşadığı kaçamak sonucu baba olduğu ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı en yakın arkadaşının karısıyla birliktelik yaşamış
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
Türkiye'nin konuştuğu tekel bayii cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı

Türkiye'nin konuştuğu cinayet davasında gerekçeli karar açıklandı
Fenerbahçe maçını yayınlayan belediye başkanına taraftarlardan istifa çağrısı

Fenerbahçe'nin maçını yayınlayan belediye başkanı istifaya çağrıldı
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

Narin'in ailesini ziyaret eden DEM'li vekil ezber bozdu: İkisi masum
Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.