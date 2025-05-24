Uçkun Bitkisi: Bağışıklığı Güçlendiriyor ve Sindirimi Kolaylaştırıyor

Bu bitki bağışıklığı güçlendirip, sindirimi kolaylaştırıyor

DİYARBAKIR - Son yıllarda popülerliği artan ve geleneksel tıpta yüzyıllardır kullanılan uçkun bitkisi, sağlık açısından birçok faydasıyla gündemde. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yetişen bu bitki, içerdiği vitaminler ve antioksidanlarla adeta doğal bir şifa kaynağı.

Uçkun bitkisinin bilinmeyen faydaları ise bağışıklık sistemini güçlendirdiği, sindirimi kolaylaştırdığı, antioksidan deposu olduğu, enerji verdiği ve kan şekerini dengelemeye yardımcı olduğu iddia ediliyor. Uçkun bitkisini yöre insani çiğ olarak tüketiyor, salatalarda kullanıyor, çay şeklinde demlenerek veya yemeklerde kullanılıyor.

Dağkapı Dörtyol mevkiinde seyyar satıcı olan Hamdullah Şeref, bu bitkinin yüksek dağlarda karların içinde yetiştiğini söyledi. Şeref, "Kansere, şekere, mide problemlerine her türlü hastalığa şifadır. Doğaldır yüksek dağlarda yetişiyor ve bulunması, toplanması çok zahmetlidir. Dağ muzu diyende var, Kürtçe 'Ribes' diyen var, Türkçe 'Işkın' diyen var, Zazaca 'Hire' diyorlar her yörede her dilde farklı isimi var" dedi.