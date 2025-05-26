Uçan Balıkların Göçü Van'da Görücüye Çıktı
Van'ın Erciş ilçesinde inci kefali balıklarının göçü büyük ilgi görüyor. Yüzlerce kişi, bu doğal olayı izlemek için mesire alanlarına akın etti. Balıkların yumurtalarını bırakmak için suyun akışına karşı yüzmesi etkinlikte katılımcılara keyifli anlar yaşattı.
'Uçan balıklar'ın göçüne yoğun ilgi
VAN - Van'ın Erciş ilçesindeki tatlı sulara yumurtalarını bırakmak için suyun akışının tersine yüzen, karşısına çıkan engelleri adeta uçarcasına geçmeye çalışan balıkların göçü büyük ilgi görüyor.
Erciş'te sıcak havanın tadını çıkarmak isteyen yüzlerce kişi, balık bendindeki mesire alanlarına akın etti. Hem piknik yapan hem de Van Gölü'nden tatlı sulara yumurtalarını bırakmak için suyun akışının tersine yüzen, karşısına çıkan engelleri adeta uçarcasına geçmeye çalışan balıkların göçünü izleyen vatandaşlar, keyifli bir hafta sonu geçirdi.
İnci kefali balık göçünü izlemeye gelen Harun Altunkaynak isimli vatandaş, "İnci kefali göçü başladı. Biz de bu vesileyle bu göçü görmek için buraya geldik. Gördüğümüz kadarıyla balıklar yoğun bir şekilde göç etmeye başladı. Bundan en fazla faydalanan gördüğünüz gibi martılardır. Yerli yabancı herkesi bu görsel güzelliği görmeye bekliyoruz" dedi.