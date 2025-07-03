Uçak Kazasında Yaralı ve Cenaze Erzurum'a Getirildi

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Eskişehir'den havalanan bir uçağın düşmesi sonucu yaralanan Hicran Kaya, helikopterle Erzurum'a getirildi. Kazada hayatını kaybeden pilot Mehmet Demirci'nin cenazesi de Erzurum'a ulaştırıldı.

YARALI ERZURUM'A GETİRİLDİ

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden havalanan M20J tipi tek motorlu uçağın Rize- Erzurum sınırında Kaçkar Dağları'nda düştüğü kazada yaralanan kadın yolcu Hicran Kaya, Skorsky tipi helikopterle Erzurum'a getirildi. Saat 09.00 sıralarında Erzurum Şehir Hastanesi pistine inen helikopterden alınan Kaya, 100 metre ilerideki hastanenin acil servisine götürüldü. Kaya'nın hipotermi sebebiyle ısı battaniyesine sarıldığı görüldü.

Hicran Kaya'nın Erzurum'a getirilmesi çalışmalarını İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, yakından takip etti.

PİLOTUN CENAZESİ ERZURUM'A GETİRİLDİ

Uçak kazasında hayatını kaybeden Pilot Mehmet Demirci'nin cenazesi Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından olay yerinden alınarak helikopterle Erzurum'a gönderildi. Helikopterle Erzurum Şehir Hastanesi pistine getirilen cenaze, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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