Üç Boğaz Barajı, 423 Milyar Kilovat-Saat Elektrik Üretti
ZİGUİ, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin'deki dünyanın en büyük hidroelektrik projesi olan Üç Boğaz Barajı, 1 Kasım 2020'de resmi olarak tamamlanması ve resmen tam kapasiteyle faaliyete geçmesinin onaylanmasından bu yana 423 milyar kilovat-saatin üzerinde elektrik üretti.
Kaynak: Xinhua / Güncel