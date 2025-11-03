Üç Boğaz Barajı, 423 Milyar Kilovat-Saat Elektrik Üretti

ZİGUİ, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin'deki dünyanın en büyük hidroelektrik projesi olan Üç Boğaz Barajı, 1 Kasım 2020'de resmi olarak tamamlanması ve resmen tam kapasiteyle faaliyete geçmesinin onaylanmasından bu yana 423 milyar kilovat-saatin üzerinde elektrik üretti.