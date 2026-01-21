Çinli İnsansı Robot Üreticisi Ubtech, Airbus ile İşbirliği Yaptı

GUANGZHOU, 21 Ocak (Xinhua) -- Çinli insansı robot geliştiricisi UBTECH Robotics, Avrupa havacılık devi Airbus'ın üretim tesislerinde kullanılacak insansı robotları tedarik etmek üzere anlaşma imzaladı.

Merkezi Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde bulunan UBTECH Robotics'ten çarşamba günü yapılan açıklamada, Airbus'ın UBTECH Robotics'in geliştirdiği Walker S2'yi üretim tesislerinde kullanmak üzere satın aldığını ve bu iş birliğinin insansı robotların havacılık üretimindeki uygulama potansiyelini araştırma ve test etme amacı taşıdığını duyurdu.

UBTECH, geçtiğimiz yıl ABD'li yarı iletken üreticisi Texas Instruments ile de benzer bir ortaklık kurmuştu. Söz konusu işbirlikleri, insansı robotların havacılık ve otomotiv imalatı, tüketici elektroniği, akıllı lojistik ve yarı iletken üretimi gibi farklı endüstriyel sektörlerde kullanımını araştıran UBTECH'in uluslararası pazarda işbirliği ve uygulama alanlarını genişlettiğine işaret ediyor.

UBTECH, 2025'te insansı robotları için toplam sipariş tutarının 1,4 milyar yuan (yaklaşık 200 milyon ABD doları) seviyesine ulaştığını ve endüstriyel insansı robotlarının üretim kapasitesinin 2026 yılında 10.000 adedin üzerine çıkmasının beklendiğini açıkladı.

Şirket, iç pazarın ötesinde Avrupa ve ABD gibi yurtdışı üretim pazarlarına girme çabalarını artırdığını açıkladı.

UBTECH'in kasım ayında seri üretimine başladığı insan boyutlarındaki (tam boyut) endüstriyel insansı robot modeli Walker S2, 1,76 metre boyunda ve otonom pil değiştirme özelliğine sahip.

Sektöre ilişkin bir rapor, Çinli robotik firmalarının 2025 yılında küresel ölçekte insansı robotların en büyük üreticileri arasında öne çıktığını ve Çin'in bu alandaki imalat kapasitesinin hızla arttığını ortaya koydu.

Londra merkezli teknoloji danışmanlık şirketi Omdia tarafından yayımlanan rapora göre Shanghai merkezli AgiBot, geçen yıl 5.100 adedin üzerinde yıllık sevkiyat hacmine ulaşarak, küresel insansı robot pazarında yüzde 39 pay elde etti ve sevkiyat hacmi ve pazar payı açısından dünya lideri oldu. AgiBot'u 4.200 adet sevkiyat hacmiyle Unitree ve 1.000 adet sevkiyat hacmiyle UBTECH izledi.