UAEA, ABD ile İsrail'in saldırısında İran'ın Natanz'daki nükleer tesisinin hasar gördüğünü doğruladı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), ABD ile İsrail'in saldırı düzenlediği İran'daki Natanz nükleer tesisinde bazı hasarlar tespit ettiğini doğruladı.

UAEA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "En son uydu görüntülerine dayanarak UAEA, şu anda İran'ın yeraltındaki Natanz Yakın Zenginleştirme Tesisi'nin giriş binalarında yeni hasar meydana geldiğini teyit edebiliyor." ifadelerine yer verildi.

Bu olaydan radyolojik bir sonuç beklenmediği aktarılan açıklamada, Haziran 2025'te ağır hasar gören tesiste ayrıca bir etkinin gözlemlenmediği kaydedildi.

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, dün, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına dair olağanüstü Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, saldırılarda nükleer tesislerin hasar gördüğüne dair bir göstergenin olmadığını söylemişti.

Toplantıda bulunan İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Rıza Necefi ise toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, Grossi'nin aksine Natanz'daki nükleer tesisin vurulduğunu belirtmişti.

Grossi, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında ise " İran'ın nükleer tesislerinin vurulduğuna dair hiçbir gösterge olmadığı konusunda söylediğimiz şeyin arkasındayız. Bir şeyler olabilir ama haziranda (2025) İran'ın nükleer tesislerine yapılan askeri saldırılarla karşılaştırılabilecek bir şey görmedik." diye konuşmuştu.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, dün akşam saatlerinde, ABD-İsrail'in Natanz'daki nükleer tesise iki kez saldırı düzenlediğini bildirmişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.