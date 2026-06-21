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UAEA Başkanı Grossi, İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis ile ABD-İran mutabakatını görüştü

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UAEA Başkanı Grossi, İran-ABD mutabakatı öncesi İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis ile bir araya geldi. İsviçre, Bürgenstock'ta diplomasi platformu sunarken, teknik görüşmelerin başlaması bekleniyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakata ilişkin görüşmeler öncesi İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile bir araya geldi.

UAEA Başkanı Grossi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Grossi, müzakerenin yapılacağı İsviçre'nin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasında Cassis ile bir araya geldiğini bildirdi.

İran'la ilgili son gelişmeleri, gelecek yol haritasını ve UAEA'nın rolünü değerlendirdiklerini aktaran Grossi, bu kritik dönemde diplomasinin başarılı olması için her türlü imkanı sunmanın önemli olduğunu vurguladı.

Grossi, UAEA'ya verdiği destek ve çok taraflı diplomasiye bağlılığı nedeniyle İsviçre'ye teşekkür etti.

Öte yandan, İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile görüşmesine ilişkin X'teki hesabından açıklama yaptı.

Cassis, Erakçi ile Bürgenstock'ta bir araya geldiklerine işaret ederek, "Luzern Gölü Zirvesi kapsamında görüşme ve diyalog için bir platform sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Cassis, zorlu bölgesel koşullara rağmen, İsviçre ile İran arasındaki güven ilişkisi ve İsviçre'nin üstlendiği rolün, Orta Doğu'da diplomasi, barış ve güvenliğin desteklenmesine katkı sağlamayı sürdürdüğünü kaydetti.

İran ile ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

UAEA Başkanı Grossi, 18 Haziran'da yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakatta Ajansın "vazgeçilmez rolünün" kabul edilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, ABD ve İranlı yetkililerle bir araya gelip atılması gereken somut adımları belirlemeye başlamanın zamanının geldiğini belirtmişti.

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin ilk teknik görüşmeler, İsviçre'nin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasında başlayacak.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner, İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile beraberindeki heyetlerin görüşmelere katılması bekleniyor.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
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