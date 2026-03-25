Uaea'dan İran'ın Buşehr Santraline Yönelik Yeni Saldırının Ardından Azami İtidal Çağrısı

VİYANA, 25 Mart (Xinhua) -- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran'ın Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik yeni saldırılar düzenlenmesi üzerine azami itidal çağrısını yineledi.

UAEA salı günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, aynı gün Buşehr Nükleer Enerji Santrali tesislerine bir füze mermisinin isabet ettiği konusunda İran tarafından bilgilendirildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre İranlı yetkililer, nükleer santralde herhangi bir hasar yaşanmadığı, yaralanan santral personeli bulunmadığı ve tesisteki şartların olağan durumunu koruduğu bilgisini paylaştı.

Grossi devam eden çatışmalarda nükleer güvenlik risklerinden kaçınılması yönünde azami itidal gösterilmesi için bir kez daha çağrıda bulundu.

ABD ve İsrail'in saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana İran'ın nükleer tesisleri birkaç kez hedef alındı.

