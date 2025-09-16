Haberler

TZOB Başkanı Bayraktar, Vezirköprü'de Taziye Ziyaretinde Bulundu

TZOB Başkanı Bayraktar, Vezirköprü'de Taziye Ziyaretinde Bulundu
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, vefat eden Samsun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Kaya'nın ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde taziye ziyaretinde bulundu.

Bayraktar, kısa süre önce hayatını kaybeden Samsun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya'nın, Vezirköprü ilçesi Güder Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.

Kaya'nın yakınlarıyla bir süre sohbet eden Bayraktar, daha sonra taziye evinden ayrıldı.

Ziyarette Bayraktar'a, TZOB Yönetim Kurulu Üyeleri Arslan Soydan ve Hasan Kozoğlu'nun yanı sıra Samsun ve Amasya illerindeki Ziraat Odası başkanları da eşlik etti.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
