İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Tuzla'da düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı ve 51,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Tuzla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilçede belirlenen bir adrese ve araca düzenledikleri operasyonda, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aramalarda, 51,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

