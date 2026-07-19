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Tuzla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

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Tuzla'da drone destekli uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı. Evde 14 bin 900 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Tuzla'da, bir eve yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Temmuz'da Mimar Sinan Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı iddia edilen evi dron desteğiyle izledi.

Ekipler, evden içeri girmeye çalışan şüpheliler S.A. (20) ile E.Y'yi (29) durdurdu.

Üst aramasında 6 bin 815 lira ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

Adresteki arama sırasında eve gelen M.Ç. (20) de yakalandı.

Şüpheli, sorgusunda uyuşturucu temin etmek için eve geldiğini belirtti.

Evdeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde, 14 bin 900 uyuşturucu hap ile 3 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. tutuklanırken, E.Y. ve M.Ç. serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız
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