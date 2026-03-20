İstanbul'da 2 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı

İstanbul Tuzla'da meydana gelen trafik kazasında, 2'si çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobiller, kaygan yolda devrilerek birbirine çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde, iki otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan 2'si çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edirne istikametinde seyreden, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 EHR 458 plakalı otomobil, Orhanlı'da yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda devrildi. Aynı yönde seyreden 34 SP 1911 plakalı otomobil, bu araca çarpıp yol kenarına savruldu.

Kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis yolun çevresinde güvenlik önlemi aldı, yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Adem Koç
