Tuzla'da trafikte kavga eden 2 sürücü gözaltına alındı

Güncelleme:
Tuzla'da araçlarından inerek kavga eden iki sürücüye toplam 360 bin lira para cezası uygulandı. Ayrıca, ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulup araçları trafikten men edildi.

Tuzla'da trafikte araçlarından inerek kavga eden 2 sürücüye 360 bin lira para cezası uygulanırken, 60 gün süreyle de ehliyetlerine el konulup araçları trafikten menedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yayla Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde iki sürücünün araçlarından inerek kavga ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler tarafından kimlikleri tespit edilen ve gözaltına alınan sürücüler S.A. ve Z.İ'ye, Karayolları Trafik Kanunu'na göre toplam 360 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca 60 gün süreyle ehliyetlerine el konulan ve araçları trafikten menedilen sürücülerin, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür
