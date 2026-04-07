Tuzla'da bariyerlere çarpan tır devrildi
Kocaeli'den İstanbul yönüne giden tır, lastiğinin patlaması sonucu TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarparak devrildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kocaeli'den İstanbul istikametine seyreden tır, ön lastiğinin patlaması sonucu TEM Otoyolunda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, tırı kaldırma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Halis Akyıldız