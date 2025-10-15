Haberler

Tuzla'da Tersanede Patlama: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Tuzla'da, Torlak Tersanesi'nde bakımı yapılan gemide karbondioksit tüpünün patlaması sonucu bir işçi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tuzla'da, tersaneler bölgesinde bakımı yapılan gemideki patlamada 1 işçi hayatını kaybetti.

Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak'ta faaliyet gösteren Torlak Tersanesi'nde tadilat için havuza çekilen gemide, karbondioksit tüpünün bakım onarımı esnasında patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, 1 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Patlamanın ardından çıkan gazdan etkilenen 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis ekipleri ile cumhuriyet savcısı, incelemelerinin ardından olay yerinden ayrıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 14.00 sıralarında Aydıntepe Mahallesi'ndeki özel bir tersanede, gemi bakım çalışmaları sırasında karbondioksit tüpünün patladığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, emniyet, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edilmiştir. Olay yerinde yapılan ilk incelemede patlama sonucu bir işçinin hayatını kaybettiği, 4 işçinin de yaralandığı tespit edilmiştir. Yaralılar sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
