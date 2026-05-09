Tuzla'da bir gemide çıkan yangın söndürüldü

Tuzla'da tersanede bakım yapılan bir gemide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tersaneler Caddesi'nde bakıma alınan bir geminin makine dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye personelinin müdahalesiyle söndürüldü.

Gemide soğutma çalışması yapıldı.