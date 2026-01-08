Tuzla sahilinde şiddetli fırtına nedeniyle kıyıda demirli bazı tekneler alabora oldu

Tuzla'da, şiddetli fırtına nedeniyle sahil boyunca kıyıda demirli olan bazı tekneler alabora oldu.

Kentte sabah saatlerinde başlayarak etkisini artıran şiddetli fırtına ve öğlen saatlerinde eşlik eden sağanak birçok bölgede hayatı olumsuz etkiledi.

Tuzla sahilinde fırtına nedeniyle dalgaların yükselmesiyle kıyıda demirli olan teknelerden bazıları alabora oldu. Bazı tekneler kıyıya çarpıp parçalanırken, bazıları ise battı.

Bunun üzerine tekne sahiplerinin bölgeye gelerek önlem almaya çalıştığı görüldü.