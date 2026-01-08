Haberler

Tuzla sahilinde şiddetli fırtına nedeniyle kıyıda demirli bazı tekneler alabora oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tuzla sahilinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle kıyıda demirli olan bazı tekneler alabora oldu. Fırtına ve sağanak, bölgede yaşamı olumsuz etkiledi.

Tuzla'da, şiddetli fırtına nedeniyle sahil boyunca kıyıda demirli olan bazı tekneler alabora oldu.

Kentte sabah saatlerinde başlayarak etkisini artıran şiddetli fırtına ve öğlen saatlerinde eşlik eden sağanak birçok bölgede hayatı olumsuz etkiledi.

Tuzla sahilinde fırtına nedeniyle dalgaların yükselmesiyle kıyıda demirli olan teknelerden bazıları alabora oldu. Bazı tekneler kıyıya çarpıp parçalanırken, bazıları ise battı.

Bunun üzerine tekne sahiplerinin bölgeye gelerek önlem almaya çalıştığı görüldü.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı

Süre doldu, Türkiye'nin yanı başında dev operasyon başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı

İstanbul'un bir ilçesinden görüntü yağıyor! Manzara içler acısı
Tarihi adliye soygununun altından aşiret çıktı! 25 kilo altını konvoyla o ile götürmüşler

Tarihi soygunundan aşiret çıktı! 25 kilo altını o ile götürmüşler
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var

Emeklilere büyük sürpriz! Masada hiç dillendirilmeyen rakam var
AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt

AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt
Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı

İstanbul'un bir ilçesinden görüntü yağıyor! Manzara içler acısı
Kaybolan 12 yaşındaki Duru'dan iyi haber geldi

Her yerde aranan 12 yaşındaki Duru'dan yüreklere su serpen haber
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor