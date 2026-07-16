Tuzla'da yolcu otobüsündeki gizli bölmede 120 ruhsatsız silah ele geçirildi

Tuzla'da polis ekiplerinin durdurduğu yolcu otobüsünde, yedek yakıt deposunun arkasına özel olarak oluşturulan gizli bölmede 120 ruhsatsız silah ile 120 şarjör ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, suç örgütlerine sevk edilmek üzere ruhsatsız silah taşındığı belirlenen bir yolcu otobüsünü takibe aldı.

Ekipler, 8 Temmuz'da Tuzla'daki TEM Otoyolu üzerindeki polis uygulama noktasında otobüsü durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde yedek yakıt deposunun arkasına özel olarak hazırlanmış gizli bölme tespit edildi. Gizli bölmede yapılan aramalarda 120 ruhsatsız silah ile 120 şarjör ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, otobüse el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı