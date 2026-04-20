Tuzla'da 2 otobüs ile ticari aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Tuzla'da, 2 yolcu otobüsünün bir ticari araçla çarpışması sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.
Aydınlı Mahallesi'nde, İstanbul istikametine seyreden 34 CBN 258 ve 34 LMZ 593 plakalı otobüsler ile plakası öğrenilemeyen ticari araç çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza sonucu hafif yaralanan 2 kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.
Araçlarda ise hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Ali Osman Kaya